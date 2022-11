Scambio e cash per Bennacer: il Milan ha già deciso

Una super offerta in arrivo per il cartellino di Ismael Bennacer: il top club inglese fa sul serio con lo scambio

La prima parte di stagione ha visto un Milan claudicante che, tra alti e bassi, si trova già a -8 dal Napoli capolista. I rossoneri, in attesa di scendere in campo il prossimo gennaio, guardano al calciomercato che la prossima estate potrebbe vedere l’addio di Ismael Bennacer.

Il talento algerino, vero e proprio pilastro nella mediana di Pioli, sta trattando da tempo il rinnovo con la società di via Aldo Rossi.

L’Arsenal rivuole Bennacer: super offerta

Un prolungamento che sta tardando ad arrivare, quello tra il Milan ed Ismael Bennacer. Si tratta da diverse settimane, l’ex Empoli ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e nei piani dei campioni d’Italia vi è categoricamente la permanenza di Bennacer anche per le prossime stagioni. E chi pare intenzionato a farsi avanti per provare a strappare il centrocampista al Milan è l’Arsenal, club nel quale l’algerino ha già militato e in cui, sperano da Londra, potrebbe fare ritorno a giugno. E la proposta dei ‘Gunners’ guidati da Arteta sarebbe davvero allettante.

20 milioni cash più il cartellino di Thomas Partey che prenderebbe, di fatto, il posto di Bennacer nello scacchiere tattico di Stefano Pioli accanto a Tonali. Una proposta da 55 milioni complessivi che, tuttavia, sembrerebbe non bastare al ‘Diavolo’ per accettare il ritorno di Bennacer a Londra. L’idea di Maldini è chiara, Bennacer non si muoverà per meno di 60 milioni di euro cash. Un no categorico che, dunque, dovrebbe lasciare Pioli dormire sonni tranquilli.

In attesa di sapere se l’ex Empoli ed Arsenal rinnoverà con i rossoneri, con l’Arsenal sullo sfondo pronto a tallonare la dirigenza meneghina per il cartellino di Bennacer.