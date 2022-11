Juventus, Kean torna protagonista (anche sul mercato): scambio a Madrid

Prima del Mondiale il classe 2000 si è ripreso la scena con gol e prestazioni di grande spessore. Il suo futuro potrebbe però essere altrove

Gol e prestazioni da Juve, Moise Kean è tornato alla ribalta prima della pausa Mondiale dimostrando di poter fare comodo ad Allegri nella corsa al quarto posto. O addirittura allo Scudetto, se il Napoli (e non solo) si suicidassero. Del resto nel calcio può succedere di tutto, e non è una frase fatta.

Questo per il presente, mentre per il futuro non si possono ad oggi dare certezze circa la permanenza a Torino del classe 2000. Con franchezza, la Juventus se ne sarebbe liberata volentieri già l’estate scorsa, il problema è che non c’era la fila. Senza dimenticare che i bianconeri hanno un obbligo di riscatto a ‘condizioni’ facili da ben 28 milioni di euro che scatta a fine stagione. Se continuasse a rendere come nell’annata al Paris Saint-Germain, Kean può tornare protagonista anche sul calciomercato. Una pretendente in ottica estate prossima potrebbe essere l’Atletico Madrid, che nei piani ha una mezza rivoluzione del reparto avanzato. Giovane e con potenziale – in parte inespresso – importante, il Ds dei ‘Colchoneros’, l’italiano Berta potrebbe ragionare sull’acquisto di Kean tentando però la via dello scambio.

Calciomercato Juventus, Cunha o De Paul per Kean

È plausibile che la Juventus possa volere soltanto cash (40 milioni?) per Kean, ma gli spagnoli non avranno un grande budget per la campagna rinforzi estiva a meno davvero di un cambio di proprietà. Berta, quindi, potrebbe proporre un ‘baratto’ con l’attaccante brasiliano Cunha, uno dei tanti acquisti sbagliati di recente dall’Atletico. Oppure, a proposito di flop e se restasse Simeone, quel Rodrigo De Paul da tempo nei radar juventini.