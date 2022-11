Va da Ancelotti: è il segnale che la Juve aspettava

Il Real Madrid avrebbe messo nel mirino il terzino che non rinnoverà in Bundesliga, così si aprono tutte le porte per una cessione alla Juventus

Anche i più grandi hanno bisogno di certezze. È il caso del Real Madrid in mano all’eterno Carlo Ancelotti, desideroso di completare a dovere l’organico a disposizione in vista della prossima stagione sportiva con la concreta possibilità di una partenza lungo la corsia destra della difesa.

Daniel Carvajal dovrebbe infatti restare ancora in maglia bianca facendo fede agli accordi del rinnovo di siglato fino al 2025, mentre non ci sono garanzie sulla permanenza dell’altro terzino Alvaro Odriozola. Lui che in questa stagione non ha messo piede in campo neppure per un minuto nelle varie competizioni cui il club madrileno prende parte.

Il presidente Florentino Perez approfitterebbe della novità di mercato rappresentata dal francese Benjamin Pavard, sotto contratto con il Bayern Monaco, con cui non avrebbe intenzione di rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2024. Il calciatore, secondo quanto riportato dagli spagnoli de ‘Mundo Deportivo’, sarebbe addirittura la prima scelta del Real per occupare l’eventuale slot vacante lasciato da Odriozola.

Calciomercato, l’arrivo di Pavard libera Odriozola: chance Juve

Tale operazione in entrata garantirebbe dunque ad Odriozola la completa disponibilità da parte di Florentino Perez per la sua cessione, resa possibile soprattutto dal forte interesse da parte della Juventus, bisognosa di un degno ricambio a Juan Cuadrado – anch’egli sul piede dell’addio come il suo opposto Alex Sandro. Le due strade, dunque, sembrano avvicinarsi ancora dopo settimane di voci sulle chance di conclusione in positivo della trattativa.