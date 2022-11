La Juve pensa alla ‘sorpresa’ mondiale: colpo da 30 milioni

La Juve di Massimiliano Allegri avrebbe messo nel mirino Takehiro Tomiyasu, difensore del Giappone, sorpresa mondiale dopo aver battuto la Germania di Flick

La Juve di Massimiliano Allegri, attualmente, nel campionato italiano di Serie A si trova al terzo posto. Davanti alla squadra bianconera ci sono Milan e Napoli.

I rossoneri, campioni d’Italia in carica, hanno due punti di vantaggio sulla Vecchia Signora, mentre gli azzurri, in vetta alla classifica, hanno addirittura otto lunghezze di distacco sulla squadra piemontese che, però, non pare aver mollato il sogno scudetto, soprattutto viste le 23 giornate che dovranno ancora disputarsi. La Juventus ha infatti disputato un mese di novembre praticamente perfetto con sei vittorie ottenute in sei gare giocate, 18 punti che hanno rilanciato la squadra di Massimiliano Allegri soprattutto considerando le avversarie che sono cadute sotto i colpi di Rabiot e compagni, due su tutte: l’Inter di Simone Inzaghi e la Lazio di Maurizio Sarri. Inoltre, la Juventus ha rodato finalmente il reparto difensivo, uno dei maggiori difetti di inizio stagione che ora sembra registrato alla perfezione, come racconta anche l’imbattibilità di Szczesny che prosegue da diverse gare e non sembra destinata ad interrompersi.

Calciomercato Juventus, grandi manovre in difesa

Proprio in questo reparto, nella prossima estate di calciomercato, la squadra bianconera potrebbe andare all’assalto di un giocatore, protagonista nella giornata di mercoledì con la sua nazionale, il Giappone. Stiamo parlando di Takehiro Tomiyasu, difensore centrale della selezione nipponica. L’ex giocatore del Bologna, attualmente all’Arsenal capolista in Premier League, si è ritagliato un ruolo da protagonista con i Gunners ed è uno dei leader tecnici e carismatici della nazionale giapponese che è riuscita nella sorpresa di battere la Germania di Flick all’esordio mondiale in Qatar. L’operazione Tomiyasu, potenzialmente interessante vista la duttilità del difensore di poter agire anche sulla fascia destra, sarebbe da realizzarsi soltanto in estate e non è possibile già per gennaio, considerando gli slot per gli extracomunitari già assegnati dal club piemontese.