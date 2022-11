L’addio di Ronaldo inguaia l’Inter: sfuma il colpo

Risolto consensualmente il contratto con Cristiano Ronaldo, lo United è a caccia del suo sostituito: le strada si incrocia con l’Inter

Entrato nella storia grazie al rigore realizzato contro il Ghana – il campione portoghese è il primo ad aver realizzato almeno un gol in cinque edizioni dei Mondiali – Cristiano Ronaldo dal 1 gennaio sarà a tutti gli effetti un giocatore svincolato. La risoluzione del contratto che il Manchester United ha comunicato ufficialmente qualche giorno fa potrebbe avere delle dirette conseguenze nche sul mercato di altri club.

Già allo stato attuale, è chiaro che i Red Devils dovranno tornare sul mercato per sostituire il campione portoghese. L’interesse della dirigenza inglese si sarebbe focalizzato su un calciatore in scadenza di contratto. E che quindi come tale può arrivare nel mercato di gennaio a dei costi relativamente contenuti. Oltre a dover riscontrare la concorrenza di Aston Villa e Arsenal – più timida quella dei Gunners – sull’attaccante, l’Inter, che è sul giocatore da mesi, deve dunque fare i conti con la temibile entrata in scena di un determinato Manchester United.

Marcus Thuram subito a gennaio: Inter beffata

Il nuovo temibile avversario nella corsa al giocatore può mettere sul piatto i milioni necessari per accaparrarsi Marcus Thuram già a gennaio. Il francese del Borussia Mönchengladbach, in odore di addio da mesi, era stato individuato come profilo perfetto per i nerazzurri già da diverso tempo. In procinto di accasarsi alla Pinetina ad agosto 2021, quando poi un infortunio bloccò la trattativa, il transalpino è certo di non rinnovare il contratto col club teutonico, in scadenza a giugno 2023.

Il disegno di Beppe Marotta, che prevedeva un arrivo a zero in estate del figlio d’arte, potrebbe ora essere stroncato dall’entrata in scena dei Red Devils, che possono garantire al Borussia una cifra congua con lo status del calciatore. Che è ancora sotto contratto ma solo per un altro mese. Potrebbero bastare 20 milioni per chiudere l’affare: una cifra che ora i nerazzurri non possono permettersi di spendere.