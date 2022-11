Mourinho accontentato: ‘scambio’ con la Juve a gennaio

Si infiamma il calciomercato sull’asse Roma-Torino, con tappa a Madrid. Ecco tutti i dettagli del possibile ‘triangolo’ italo-spagnolo

Della ‘guerra’ tra la Roma e Karsdorp, il colpevole è senza dubbio Mourinho, il quale con le dichiarazioni post Sassuolo ha reso praticamente e volutamente impossibile la permanenza dell’olandese nella Capitale. Che però ora, in un calciomercato dove non girano tanti soldi eccezion fatta per le inglesi, vale se non zero quasi. Non a caso nessuna delle potenziali pretendenti è disposta a comprarlo a titolo definitivo. Tra queste c’è la Juventus.

I bianconeri sono intenzionati a rinnovare le corsie esterne. A destra saluterà Cuadrado, in scadenza a giugno. In tal senso Cherubini e soci vogliono anticipare i tempi, rimpiazzando il colombiano già nella prossima finestra invernale. Ad Allegri, del resto, occorre fin da subito un calciatore più ‘fresco’ fisicamente del 34enne di Necocli. Karsdorp è stato proposto ed è un profilo giudicato interessante, certo non da spese folli. Si punta infatti al prestito, meglio se gratuito, con annesso diritto di riscatto a giugno. Anche a queste condizioni si tratterebbe di un ‘favore’ alla Roma, nella fattispecie a Mourinho che da tempo ambisce ad avere altro sulla fascia destra.

Calciomercato Juventus, ‘intreccio’ con la Roma: Karsdorp per Allegri e Odriozola raggiunge Mourinho

Karsdorp alla Juve, peraltro, spianerebbe la strada ai giallorossi per Alvaro Odriozola, anche lui nella lista per il dopo Cuadrado. Lo spagnolo ai margini e in uscita dal Real Madrid, l’anno scorso alla Fiorentina, sarebbe però apprezzato pure dallo ‘Special One’ oltre al fatto che Florentino Perez è disposto a darlo in prestito. L’intermediario Beppe Bozzo è al lavoro per riportarlo in Italia.