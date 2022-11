Guerra in Ucraina, partita sospesa per allarme aereo

Terribile epilogo nel match del campionato ucraino tra Dnipro 1 e Oleksandriya: un allarme aereo ha costretto le squadre allo stop

La guerra non guarda in faccia a nessuno. Il conflitto che va avanti ormai da mesi sul territorio ucraino aveva già provocato l’inevitabile stop del campionato. Ora che le operazioni sono riprese, tutto sembrava potersi svolgere in ‘relativa’ tranquillità: un ottimismo forse fuori luogo.

Nel match odierno di prima divisione tra Dnipro 1 e Oleksandriya infatti, ad un certo punto è scattato un allarme aereo. Le squadre e il direttore di gara sono stati letteralmente costretti ad interrompere il match.

Guerra in Ucraina, sospeso il match di campionato

Come riferito dal portale ‘Sportarena.com‘, il match tra le due squadre è stato interrotto proprio nelle sue batture inziali, a causa dell’allarme aereo. Anche due ore dopo, non c’erano le condizioni per riprendere l’incontro.

Nel pomeriggio di mercoledì l’esercito russo ha lanciato un attacco missilistico su larga scala, a causa del quale la maggior parte del territorio dell’Ucraina sarebbe stato posto in stato di allerta.