Chelsea stufo: ecco il super colpo, la Juve è al tappeto

Il Chelsea è pronto a mettere a segno il colpo la prossima estate: la Juve rischia di rimanere a mani vuote

Non è un mistero che i più importanti club d’Europa, vista la pausa forzata per gli impegni delle Nazionali per il Mondiale in Qatar, stiano dirottando le proprie attenzioni verso il calciomercato.

Tra gennaio e giugno anche il Chelsea intende darsi da fare, con diversi obiettivi sul taccuino di Graham Potter.

Dalla Juve al Chelsea: assalto in estate

Uno di questi può arrivare da Torino, il prossimo giugno, vista una situazione delicata in quel di Londra per la quale i ‘Blues’ avrebbero perso definitivamente la pazienza. Dai numerosi errori tra i pali al rinnovo che stenta ad arrivare: il Chelsea sarebbe decisamente stufo di Edouard Mendy. L’estremo difensore senegalese è sotto contratto fino al 2025 ma la società londinese avrebbe ormai deciso di rimpiazzarlo: ed il nome caldo può essere quello di Wojciech Szczesny.

L’estremo difensore della Juventus, impegnato con la Polonia e sotto contratto fino al 2024 con i bianconeri, sarebbe finito in cima alla lista di Graham Potter per l’anno prossimo. La società di Andrea Agnelli potrebbe quindi veder partire il suo numero uno e cambiare portiere a partire dal 2023/24.

Situazione dunque in divenire, con il Chelsea che pare avere tutta l’intenzione di puntare forte su Szczesny per sostituire Mendy, destinato all’addio.