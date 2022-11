Rabiot addio in anticipo: scambio in Premier

La Juventus in questa sosta Mondiale avrà modo e tempo per riflettere su alcune cose. In primis la questione relativa ai calciatori in scadenza con Adrien Rabiot in prima fila. A gennaio qualcuno potrebbe anche provarci

Il Mondiale spacca in due la stagione e porta i club a riflettere su quello che sarà il prossimo futuro, sia dal punto di vista del campo quando a gennaio si tornerà a giocare, che da quello del mercato. La pausa infatti aiuta a tirare le somme e fare valutazioni sui calciatori in rosa e su quelli che invece potrebbero essere acquistati nel prossimo futuro. In casa Juventus i fari sono puntati anche sulla situazione relativa ad Adrien Rabiot, centrocampista francese impegnato al Mondiale con la sua Nazionale ed in scadenza a giugno 2023.

Le recenti parole del classe 1995 transalpino lasciano aperta la porta ad ogni soluzione, sia per la permanenza che per un addio. Già cinque le reti messe a segno in questa annata bianconera per Rabiot, che ha alzato i giri del motore proprio nel suo ultimo anno di contratto.

Calciomercato Juventus, il Liverpool ci prova subito per Rabiot: scambio con un terzino

Tanti quindi i punti interrogativi che circolano intorno a Rabiot tra rinnovo o addio a costo zero alla fine della stagione. In questo contesto potrebbero inserirsi anche altre squadre già a gennaio per provare a potenziare il centrocampo sfruttando l’occasione per anticipare una eventuale concorrenza.

In questo senso per bruciare altre squadre, in caso di mancato rinnovo di Rabiot con la Juventus, il Liverpool potrebbe farci un pensierino già a gennaio (dopo aver già intavolato la scorsa estate il prestito di Arthur) tornando a fare affari con la Juve. I ‘Reds’ potrebbero mettere sul piatto uno scambio alla pari con Tsimikas, terzino sinistro greco già in passato accostato alla Serie A ed in scadenza 2025. Alternativa al titolare Robertson, il mancino ex Olympiacos potrebbe essere soluzione intrigante per i bianconeri in una zona di campo dove la compagine di Allegri avrebbe bisogno di rinforzi vista la fase calante di Alex Sandro. La Juve però per il momento valuta il rinnovo di Rabiot.