Milan e Juve sotto attacco: anche l’Inter sul centravanti da 35 milioni

Il gioiello del Salisburgo è adesso conteso fra le tre potenze del campionato italiano, l’Inter si aggiunge se salta il colpo Thuram

Da qualche giorno a questa parte il nome di Marcus Thuram ha ripreso a gironzolare nell’ambiente nerazzurro dopo quasi due stagioni di quiete. Era infatti l’estate del 2021 quando l’Inter si è avvicinata a tanto così dal suo cartellino, ancora oggi di proprietà del Borussia Monchengladbach, prima che un grave infortunio ne compromettesse la trattativa.

Marotta e Ausilio sono decisi più che mai ad anticipare la spietata concorrenza già il prossimo gennaio, offrendo alla dirigenza tedesca l’opportunità di monetizzare – intorno ai 10 milioni di euro – un cartellino destinato a volatilizzarsi a parametro zero nel giugno 2023 come previsto da contratto. Il mercato, però, è sempre imprevedibile. I nerazzurri lo hanno imparato a loro spese, ma non verranno colti di sorpresa anche questa volta. L’intenzione è infatti quella di considerare anche Noah Okafor, gioiellino in ascesa di proprietà del Red Bull Salisburgo, per l’attacco del futuro.

Calciomercato, corsa a tre per Okafor: il Milan fa sul serio

Il centravanti svizzero, longilineo e dotato di buon fiuto del gol nonostante non nasca come punta pura, ha conquistato l’attenzione di tante realtà europee non soltanto con brillanti prestazioni in campionato ma soprattutto con quelle offerte in Champions League. I primi ad essere rimasti incantati sono stati i rossoneri del Milan, affrontati proprio nel corso della fase a gironi della massima competizione europea. Al momento Maldini resta in pole per l’assalto. A seguire ci sarebbe però anche la Juventus, troppo poco convinta di affidare al solo Vlahovic il peso dell’attacco con Chiesa in fase di rodaggio e un Di Maria bifronte.

Il Salisburgo ha fissato il prezzo del cartellino di Okafor a 35 milioni di euro, lasciando dunque spazio alle pretendenti di contenderselo al rialzo. Non verranno fatti sconti e, in questa corsa a tre, l’Inter appare decisamente la più svantaggiata a patto di qualche corposa uscita.