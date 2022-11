Tensione in Lega: dalla Juve all’Inter, cosa è successo

Oggi è andata in scena l’assemblea di Lega, ma prima che cominciasse la riunione si è verificato un episodio riguardante anche la Juventus

Niente di meglio della pausa per i Mondiali in Qatar per incontrarsi ed approfondire determinate questioni, anche spinose. Oggi, infatti, era in programma l’assemblea della Lega Serie A presso gli uffici a Milano in Via Rosellini.

Giornata, però, contraddistinta da non poca tensione, poiché un numero corposo di dirigenti ha deciso di disertare la riunione ancora prima che cominciasse. I club a cui si fa riferimento in tal senso, come si apprende da ‘Calcioefinanza.it’, sono nello specifico Juventus, Napoli, Roma, Inter, Milan, Fiorentina e Monza. Il Torino, invece, non si è proprio presentato.

Da Juve e Roma a Inter e Milan: le big disertano l’assemblea di Lega

Dunque, tutte le big italiane (tranne la Lazio di Claudio Lotito) hanno lasciato l’assemblea, che è comunque iniziata – intorno alle 16:00 – con la presenza di dodici società, il numero minimo per dare il via alla riunione. Uno dei temi più importanti all’ordine del giorno era l’elezione del consigliere di Lega. Rebecca Corsi, vicepresidente dell’Empoli, resta la principale candidata e per la nomina sono necessari almeno 11 voti.