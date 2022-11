Inter, operazione a costo zero: colpo in Liga

L’Inter segue da vicino un difensore: occhi sul talento della Liga e possibile colpo a costo zero

L’Inter vuole sfruttare la sosta Mondiale per lavorare già in chiave mercato e farsi trovare pronto all’apertura della sessione invernale di calciomercato.

Marotta e Ausilio sono vigili per sfruttare le occasioni e sono a caccia, in particolar modo, di un difensore centrale che possa ringiovanire il reparto e dare un’alternativa diversa a Stefan De Vrij. Uno dei giocatori nella lista degli obiettivi del club nerazzurro, come sottolineato dal sito spagnolo ‘fichajes.net’, è Mouctar Diakhaby, difensore centrale classe ’96 del Valencia. Cresciuto calcisticamente nell’Olympique Lione, dal 2018 il francese naturalizzato guineano gioca per il club spagnolo allenato da Rino Gattuso.

Inter, occhi su Diakhaby del Valencia

Diakhaby andrà in scadenza a giugno 2023 col Valencia e sono diverse le squadre che vorrebbero sfruttare l’occasione a parametro zero. Nonostante il buon avvio di stagione in Liga con 10 presenze e 2 gol, il futuro di Diakhaby potrebbe essere lontano dal Valencia e la Serie A è un’opzione concreta. Come sottolineano dalla Spagna, l’Inter è in prima linea per il difensore classe ’96 che vanta una grande fisicità e potrebbe rispecchiare le caratteristiche che cerca la squadra di Simone Inzaghi che in questa prima parte di stagione ha mostrato lacune notevoli in quel reparto.