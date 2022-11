Ha deciso, via gratis: occasione per Juventus e Inter

Ora può cambiare tutto: Juventus e Inter sperano in colpi da urlo a parametro zero in ottica futura, ora può andar via

I due top club italiani, Juventus e Inter, continuano a lavorare in ottica futura per arrivare ad innesti di assoluto valore in vista della prossima stagione. Così potrebbero arrivare idee suggestive con un addio del top player a parametro zero.

Jordi Alba potrebbe salutare il Barcellona al termine del suo contratto dicendo addio al club dei suoi sogni. Il terzino della Nazionale spagnola è pronto per scendere in campo al Mondiale in Qatar e così ha rivelato ai microfoni de “El Larguero” su “Cadena SER”: “Ho la coscienza a posto. Questo mi basta. Quando non sarò più pronto nel Barcellona sarò il primo ad andarmene, ma per ora sto bene”.

Poi ha aggiunto di essere molto legato al club blaugrana: “Penso sempre al meglio per il club. Sono di Barcellona”. Infine, ha rivelato: “Quando il Barcellona me l’ha chiesto, io l’ho aiutato e nessuno può dire il contrario. Sto con la coscienza pulita. Questo mi basta”. Mi sono sempre fidato di me stesso. So cosa posso dare. Molte cose sono state dette la scorsa estate, ma ho deciso di restare . La mia intenzione è restare fino alla fine del mio contratto”.

Juventus e Inter, Jordi Alba il top player per l’estate

Il suo contratto scadrà così in estate e così Jordi Alba potrebbe salutare il Barcellona per volare in Serie A: Juventus e Inter sono interessate al terzino spagnolo che è stato accostato già ai colori nerazzurri nella scorsa estate. Il giocatore del Barcellona ha rivelato che non è stato mai informato e così ora le dinamiche potrebbero cambiare nuovamente. Lo stesso Jordi Alba è venuto incontro ai problemi finanziari del club blaugrana andando a diminuire il proprio stipendio.

La sua volontà ora è quello di ultimare il suo legame contrattuale per poi pensare ad una nuova esperienza anche in Italia. Juventus e Inter continuano a monitorare il fronte calciomercato con colpi a parametro zero.