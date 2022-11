Dice no alla Premier: “Legato alla Juventus”

In casa Juve tiene banco il possibile rinnovo di contratto di un giocatore che nello scorso mercato è stato cercato da club di Premier League

Arrivata alla pausa mondiale sulla scia di sei vittorie consecutive, condite da altrettanti clean sheet, la Juve si concentra ora sul mercato invernale. La ‘pazza idea’ di poter riuscire in una clamorosa rimonta al Napoli stuzzica non poco la dirigenza bianconera. Che tuttavia deve anche pensare al delicato tema dei rinnovi.

Non sono infatti pochi i giocatori bianconeri in scadenza di contratto a giugno 2023. Compresi quell, come Manuel Locatelli, che terminano proprio alle soglie della prossima estate il loro prestito biennale. Le condizioni dell’affare col Sassuolo, chiuso nell’estate del 2021, prevedono un obbligo di riscatto condizionato a 30 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023. Inoltre, sono previsti premi cumulabili fino a € 7,5 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi. In caso di riscatto Locatelli sarà juventino fino al 2026. Federico Cherubini vuole però andare oltre, proponendo all’ex rossonero un ulteriore allungamento del contratto.

Il retroscena estivo su Manuel Locatelli

“È vero che ci sono state delle buone opportunità dall’Inghilterra nella scorsa estate. Ma il giocatore è legato alla Juventus e non ha mai pensato di andare via“. Parole e musica di Stefano Castelnovo, procuratore del centrocampista Azzurro. Tali dichiarazioni devono essere contestualizzate in una situazione che prevede la volontà della dirigenza juventina di legare a sé il calcatore fino a giugno 2027.

Le indiscrezioni su un interessamento di alcuni top club della Premier – Arsenal su tutti – per l’ex enfant prodige del Milan, sono state così confermate, mesi dopo, dallo stesso entourage del calciatore. Fermato da alcune noie muscolari ad ottobre, Locatelli si è ripreso le redini del centrocampo bianconero nelle ultime felici uscite della squadra. La volontà di mantenere attiva la presenza di giovani calciatori italiani sulla linea mediana è confermata anche, come scelte tecniche dell’allenatore Max Allegri, dal lancio di talenti di belle speranze come Fabio Miretti e Nicolò Fagioli.