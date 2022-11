Colpo stellare, Milan gelato: “È come la luna”

Il Milan ci ha già provato, adesso arriva la doccia fredda per Maldini e Massara: annuncio a sorpresa sul gioiello

Sono già 8 i punti di ritardo del Milan nei confronti del Napoli capolista, dopo tre mesi di Serie A. I rossoneri devono quindi provare a mettere in atto un’importante rimonta a partire da gennaio, mese nel quale Maldini e Massara potrebbero provare a regalare a Pioli più di un colpo di peso nella sessione invernale di calciomercato.

Tra numerosi infortunati e prestazioni al di sotto delle aspettative, sono diverse le zone del campo dove Maldini intende operare. Un nome su tutti può tornare in auge: arrivano però brutte notizie per l’eventuale firma con il Milan.

Milan, annuncio a sorpresa: “Il giocatore era dispiaciuto”

Il giornalista ed esperto di calciomercato Rudy Galetti è intervenuto durante ‘TV Play’ per fare il punto sul mercato delle milanesi. Ed in particolar modo, in ottica rossonera, Galetti è pronto a sbilanciarsi su un nome che è stato molto vicino al Milan in estate e che, tra gennaio e giugno, potrebbe tornare di moda per l’attacco di Stefano Pioli. Si parla chiaramente di Hakim Ziyech, non una primissima scelta di Potter al Chelsea e evidentemente destinato a lasciare i ‘Blues’ con l’anno nuovo per giocare con continuità nella seconda parte della stagione: “Non ne sono sicuro, ci sono tante zone grigie che non sono mai state chiarissime con l’entourage del giocatore e con il Chelsea. Da quel che mi risulta in estate il Milan aveva infittito i contatti con l’entourage del giocatore, Ziyech avrebbe anche comunicato ai compagni il dispiacere per il raffreddamento della pista”.

La situazione per l’eventuale nuovo assalto del ‘Diavolo’, però, pare decisamente complicata: “Il Milan d’altronde faceva fatica per costi a trovare una quadra economica, da inizio agosto non ci sono stati contatti seri. Piace a Massara ma ci sono punti economici dove si fa fatica a trovare un punto d’incontro, attualmente è come la Luna”.

Ziyech in questa prima parte di stagione ha trovato poco spazio con la maglia del Chelsea: per lui solo 271′ in 9 presenze tra Premier League, Champions League ed EFL Cup.