Marotta é nei guai: se lo prende la Juventus

La Juventus prepara un grande colpo che può lasciare a mani vuote l’Inter: scambio e anticipo sui nerazzurri

I successi contro Atalanta e Lazio rilancia le ambizioni di Inter e Juventus che, tra alti e bassi, puntano ad un 2023 ai vertici della Serie A.

Con il Napoli che pare ormai troppo lontano, gli sforzi dei due club si concentreranno in primis sul calciomercato che tra gennaio e soprattutto giugno porterà non poche novità alle rose di Inzaghi e Allegri.

McKennie nello scambio: la Juve beffa l’Inter

I nerazzurri ci avevano già pensato qualche settimana fa ma pare che, adesso, chi possa effettivamente portarsi in vantaggio per Jeremie Frimpong sia la Juventus. Il piano della dirigenza bianconera è chiarissimo: convincere il Bayer Leverkusen a lasciar partire il forte laterale classe 2000 attraverso uno scambio. Sul piatto il cartellino di Weston McKennie che a giugno con ogni probabilità lascerà la Juventus ed il calcio italiano. Il centrocampista texano viene valutato non meno di 20 milioni dalla dirigenza della ‘Vecchia Signora’ che, inoltre, lo accompegnerebbe ad un conguaglio di 10 milioni per strappare il 21enne alla società tedesca.

Con buona pace dell’Inter che, in attesa di salutare Dumfries, aveva visto proprio in Frimpong l’ideale erede da consegnare da giugno a Simone Inzaghi. Ed è invece la Juve che può portarsi in pole position, in previsione della scadenza contrattuale di Cuadrado (che non rinnoverà) e verso una stagione che dovrà, obbligatoriamente, rappresentare quella del rilancio definitivo ai vertici del calcio italiano ed europeo.

In questa stagione con la maglia del Bayer Leverkusen, Frimpong ha collezionato 21 presenze con 5 gol e 3 assist vincenti.