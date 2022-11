Ronaldo in Serie A: cifra astronomica e destinazione pazzesca

Ronaldo è destinato a lasciare a breve il Manchester United e non sarebbe da escludere il ritorno di CR7 in Serie A: spunta una suggestione

È una situazione estremamente delicata quella che vede protagonista in negativo Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è in rotta col club che lo ha reso grande tra i professionisti e l’intervista rilasciata a Piers Morgan ha peggiorato ulteriormente le cose.

Tradimento e rispetto sono due delle parole forti utilizzate dall’ex Juventus e Real Madrid durante la chiacchierata col noto collega. Da qui la decisione del Manchester United di avviare delle azioni pesanti nei confronti del campione di Madeira e, secondo la stampa inglese, i ‘Red Devils’ vorrebbero licenziare CR7 citandolo per violazione del contratto (in scadenza giugno 2023). Insomma, ormai pare proprio che il rapporto fra le parti in causa sia destinato ad interrompersi già dopo i Mondiali in Qatar. E dove potrebbe proseguire la carriera di Ronaldo? In tal senso, non sarebbe da escludere totalmente un ritorno a sorpresa in Serie A.

Calciomercato Fiorentina, clamorosa suggestione Ronaldo

E, a questo proposito, attenzione alla clamorosa suggestione in casa Fiorentina. Il patron Commisso, dal canto suo, rientra nella top 10 dei miliardari nel mondo del calcio: per essere più precisi, lo troviamo al quinto posto con un patrimonio di 8,4 milioni di dollari. Cifre che fanno sognare i tifosi della ‘Viola’, i quali di certo impazzirebbero dalla gioia nel vedere Ronaldo con la loro maglia. Va detto, però, che la pista in questione appare altamente improbabile, anche perché CR7 vuole recitare ancora un ruolo da protagonista nell’Europa che conta.