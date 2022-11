Un gol per Milan e Juventus, svolta il suo futuro

In attesa dell’inizio del Mondiale oggi si sono giocate anche le gare amichevoli tra le nazionali giovanili

Il calcio non si è certo fermato, mentre il mondiale in Qatar è alle porte. Infatti oggi erano in programma numerose partite amichevoli tra le nazionali giovanili di tutta Europa e oltre all’Italia U19 che ha battuto l’Ungheria per 7-2, si sono affrontate anche la nazionale Under 21 allenata da Nicolato e la Germania Under 21.

La partita è terminata con un convincente 4-2 in favore dei tedeschi e, anche se Cancellieri si è messo in mostra con la maglia azzurra, chi ha veramente fatto parlare di sé è stato un calciatore tedesco.

Samardzic, che gol! Juve e Milan a bocca aperta

Lazar Samardzic ha solo 20 anni e, come noto, milita nell’Udinese di Sottil. Il trequartista stasera si è messo in gran mostra nella gara contro l’Italia U21, segnando un grandissimo gol su punizione e attirando su di sé gli sguardi di Juventus e Milan. Le due squadre infatti sono sulle tracce del talento tedesco da un po’ e sono pronte a darsi battaglia per accaparrarsi il suo cartellino. L’Udinese, si sa, è ben abituata a generare plusvalenze e di certo non farà sconti a nessuno, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta per il prestito.

Pozzo è ben orientato a ogni tipo di trattativa, ma Juventus e Milan dovranno andare ben oltre la valutazione del ragazzo, che al momento si attesta intorno ai 3 milioni di euro. Samardzic finora ha disputato 16 partite con l’Udinese, mettendo a segno 3 goal e ponendo la firma su 1 assist. Pioli e Allegri seguono molto da vicino l’evoluzione del ventenne tedesco e un suo trasferimento in una big è tutt’altro che fantasia.