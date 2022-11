Rovella dalla Juve all’Arsenal: provocazione e scambio

Il calciomercato bianconero prende forma in vista del 2023: Rovella all’Arsenal, spunta la clamorosa controproposta

Il 2022 della Juventus si è chiuso con una grande rimonta, fino al terzo posto, da parte della squadra allenata da Massimiliano Allegri. La ‘Vecchia Signora’ è tornata a correre e nonostante il primo posto sia ormai lontano già dieci lunghezze, il club guarda con ottimismo al futuro anche in ottica calciomercato.

Chi potrebbe finire per salutare Torino è Nicolò Rovella, gioiello che è attualmente impegnato in prestito con la maglia del Monza ma che piace tantissimo anche all’Arsenal.

Scambio per Rovella: la Juventus ‘punge’ l’Arsenal

Non è un mistero che Nicolò Rovella sia stato, sin dal suo approdo nella Torino bianconera, tra i nomi più chiacchierati nel panorama dei giovani talenti italiani. L’ex Genoa, arrivato per ben 26 milioni di euro, è finito nel mirino dei ‘Gunners’ che starebbero pensare di puntarvi la prossima estate. Ed in tal senso, la Juventus pare decisamente poco propensa a trattare la cessione del centrocampista classe 2001. Al punto che il direttore sportivo Federico Cherubini, all’eventuale assalto della società inglese, risponderebbe con una doppia provocazione all’eventuale cessione di Rovella.

In campo dell’ex rossoblù, infatti, il club torinese chiedere il cartellino di uno tra Gabriel Martinelli e William Saliba, entrambi in scadenza nel 2024 (ma con opzione per un’ulteriore stagione a Londra) e che rappresentano pedine fondamentali nello scacchiere tattico di Arteta. Rovella, dunque, rimane in primo piano per il calciomercato dei ‘Gunners’ ma non sarà affatto semplice convincere il club di Andrea Agnelli a cedere uno dei talenti su cui si è deciso di puntare con forza per il futuro.

14 le presenze di Rovella in stagione con il Monza, al momento, con 918’ in campo con la maglia della squadra brianzola.