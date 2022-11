Donnarumma, il futuro è bianconero: c’è la data

Donnarumma, il futuro in bianconero potrebbe essere solo rimandato: c’è la data del possibile ritorno in Serie A. Tutti i dettagli

“Ha superato bene le difficoltà iniziali. La sua è stata una scelta sportiva per mettersi in discussione e accrescere le sue esperienze: non è andato via per motivi economici”.

“Futuro? È tutto da scrivere, ha una carriera davanti”. Così Rafaela Pimenta è tornata a parlare di Gigio Donnarumma, dall’impatto al PSG al futuro del giovane portiere classe 1999. L’ex Milan, dopo una prima stagione caratterizzata dall’alternanza con Keylor Navas, è diventato sotto la gestione Galtier il titolare indiscusso, ritrovando continuità e sicurezza. Sullo sfondo c’è sempre la Juventus, e Pimenta ha lasciato la porta aperta in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Come noto, i bianconeri si guardano già intorno per il post Szczesny, che ha un contratto in scadenza nel 2024. Negli ultimi giorni è circolato con forza il nome di Vicario, ma il sogno resta sempre l’ex Milan: ecco il possibile piano del club bianconero per arrivare al portiere del PSG nel 2024.

Calciomercato Juve, il piano per Donnarumma

Donnarumma è legato al Paris Saint-Germain da un ricco contratto fino al 2026. Nel 2024, dopo la separazione con Szczesny, potrebbe partire l’assalto della Juve. Due le ipotesi in casa bianconera: un’importante offerta cash per convincere il club parigino o l’inserimento di contropartite tecniche gradite ai francesi e già accostate negli ultimi mesi. Si tratta di Moise Kean e Adrien Rabiot, entrambi circolati in casa PSG per un possibile ritorno. La Juventus non molla Donnarumma e studia l’assalto per il 2024.