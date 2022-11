L’uragano Xavi lo porta via: sgambetto alla Juventus

Il Barcellona studia le prossime mosse da compiere in ambito di calciomercato e avrebbe puntato il suo mirino su un obiettivo della Juventus

Le ultime gare della Juventus fanno ben sperare i tifosi e tutto l’ambiente bianconero. Gli uomini guidati da mister Massimiliano Allegri hanno chiuso il ciclo del 2022 con un netto successo all’Allianz Stadium ai danni della Lazio dell’ex Maurizio Sarri, grazie alle reti firmate Kean (doppietta) e Milik. Sei vittorie consecutive senza subire gol: è il ruolino di marcia della squadra interrotto dalla pausa per il Mondiale in Qatar.

Insomma, davvero niente male, a maggior ragione considerando che la ‘Vecchia Signora’ non ha mai avuto a disposizione finora un certo Paul Pogba, ossia l’uomo che avrebbe dovuto cambiare il volto del centrocampo. In più, Federico Chiesa non è ancora al meglio della condizione fisica, dopo essere finalmente rientrato dal terribile infortunio. Entrambi, senza dubbio, rappresentano delle armi potenzialmente devastanti in vista della ripresa di gennaio. In tal senso, la sosta potrà essere d’aiuto ai torinesi. Restano comunque diverse problematiche da risolvere nella rosa del tecnico livornese.

Una di certo riguarda Juan Cuadrado, ormai lontanissimo parente di quel giocatore che abbiamo ammirato in Italia per diversi anni. Il colombiano presenta un contratto in scadenza giugno 2023 e l’opzione rinnovo è assai improbabile. Motivo per cui il direttore sportivo, Federico Cherubini, si guarda attorno alla ricerca di validi profili, in grado di raccogliere l’eredità dell’ex Fiorentina.

Calciomercato Juventus, il Barcellona vuole Porro la prossima estate

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercatoweb.it, nella lista ci sarebbe anche il nome di Pedro Porro, terzino destro di proprietà dello Sporting Clube de Portugal (valutato sui 30 milioni di euro). Classe ’99 – 23 anni – spagnolo, Porro ha già messo a referto ben cinque assist in quindici partite disputate tra campionato e Champions League. Si tratta, dunque, di un profilo spendibile anche in ottica futuro, che vanta già un’esperienza non da poco in campo europeo.

Non a caso, stando a quanto riferisce ‘Fichajes.net’, il Barcellona di Xavi e Laporta vorrebbe acquistarlo la prossima estate, tenendo conto delle prestazioni alquanto insoddisfacenti da parte di Sergi Roberto e Bellerin. E l’ex Manchester City, restando in terra spagnola, stuzzica pure la fantasia del Real Madrid targato Carlo Ancelotti. Concorrenza da urlo: la Juve è avvisata.