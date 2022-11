Juventus, doppio colpo dalla Capitale: c’è anche il Real

La Juventus progetta il doppio colpo di mercato dalla Capitale ma c’è anche il Real Madrid in corsa

La Juventus non smette di considerare Sergej Milinkovic-Savic uno dei primi obiettivi per rinforzare il centrocampo. Il serbo sarà uno dei grandi protagonisti del Mondiale in Qatar e dopo la competizione il suo valore di mercato potrebbe salire ulteriormente.

Gli applausi dell’Allianz Stadium per Milinkovic-Savic dopo l’ultima gara tra Juventus e Lazio hanno dato la conferma di quanto l’ambiente bianconero abbia voglia di accoglierlo ma il presidente bianco celeste Claudio Lotito ha già chiarito la situazione del giocatore, sottolineando che non andrà via per meno di 100 milioni di euro. Milinkovic-Savic è anche uno dei primi obiettivi del Real Madrid per il dopo Kroos e Modric e questo mondiale in Qatar potrebbe aprire nuovi scenari. La Juventus, come riportato da ‘Don Balon’, potrebbe insidiare e non poco Florentino Perez nella corsa al centrocampista della Lazio.

Juventus, non solo Milinkovic-Savic: pressing su Karsdorp

Milinkovic-Savic, però, non è l’unico obiettivo di mercato della Juventus. Dopo la vicenda Roma-Karsdorp, con le parole forti di José Mourinho nei confronti del terzino olandese, si è fatta sotto la Juventus. Lo Special One ha già chiarito che a gennaio Karsdorp dovrà trovarsi una nuova squadra e quella squadra potrebbe essere proprio la Juventus.

Rimane aperta anche la questione Milinkovic-Savic con Lotito che non intende fare sconti e col Real Madrid che dovrà contendersi il prezioso centrocampista serbo con la ‘Vecchia Signora’.