Caos per l’ex Juve prima dei Mondiali: “Vittima di un complotto”

Un possibile grande escluso dalla Francia che prenderà parte ai Mondiali in Qatar: il ct Didier Deschamps pensa ad una grande esclusione

Dalla Francia si vocifera di una esclusione a sorpresa dalla formazione titolare con cui la Francia affronterà i campionati del Mondo in Qatar, già in vista della partita di martedì con l’Austria.

L’ex Juventus Didier Deschamps al centro di una situazione spinosa, quando i Mondiali in Qatar sono sempre più vicini. Una situazione spinosa legata all’esterno classe ’97 Ousmane Dembélé, convocato dal commissario tecnico, ma finora sempre in ombra con la maglia della Nazionale transalpina.

Quella francese resta una delle Nazionali maggiormente accreditate alla conquista della coppa. Tutto “merito” delle stelle Kylian Mbappé e Karim Benzema che consentono al ct Didier Deschamps di avere a disposizione un reparto avanzato di tutto rispetto. Il tridente d’attacco dovrebbe essere completato da Antoine Griezmann, con Tchouameni, Rabiot e uno tra Camavinga e Fofana a comporre il terzetto in mediana. Scelte che – dunque – non vedrebbero Dembélé nell’undici di partenza.

Francia, Deschamps verso l’esclusione di Dembélé

Secondo i media transalpini, Ousmane Dembélé sarebbe dunque vittima di un “complotto”. In particola modo, la scelta di escluderlo dall’undici base in vista dei Mondiali in Qatar, non sarebbe nata solo dal commissario tecnico Deschamps, ma avallata e sostenuta da giocatori importanti come Mbappé e Benzema, avvantaggiando di fatto le posizioni dei vari Griezmann, Nkunku e Coman.