Doppia proposta e addio: Zaniolo fa impazzire Juve e Milan

Nicolò Zaniolo può davvero lasciare la Roma di Mourinho: Juventus e Milan all’assalto, via al super scambio

La sosta per il Mondiale in Qatar congela la situazione della Serie A, che vede un Napoli straripante dominare una classifica quasi a senso unico. Adesso, però, i club italiani sono concentrati su quelle che potrebbero essere le operazioni di calciomercato da portare avanti tra gennaio e giugno.

Ed in vista dell’estate 2023, il nome caldo pronto a far scatenare diverse grandi squadre è quello di Nicolò Zaniolo.

Juve e Milan ci provano: scambio per Zaniolo

Ci ha provato, a lungo, la Juventus. Anche il il Milan ha monitorato da vicino la situazione contrattuale del gioiello giallorosso che, tutt’ora, rimane in scadenza il 30 giugno 2024 con la Roma. E l’ipotesi rinnovo rimane lontana, al punto che la cessione da parte della società capitolina pare un’ipotesi probabile. Un duello tra Juventus e Milan, a caccia di colpi di spessore sulla trequarti. E la Roma, per Zaniolo, si accontenterebbe di una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Paolo Maldini metterebbe sul piatto il cartellino di Alexis Saelemaekers, valutato 15 milioni, più un conguaglio cash di 20.

La ‘Vecchia Signora’, invece, proverebbe ad offrire a Mourinho il cartellino di Paredes. Per l’argentino sarebbe un ritorno a Roma: i bianconeri lo riscatterebbero per circa 25 milioni dal PSG (è attualmente in prestito) per poi girarlo ai capitolini, insieme a 15 milioni cash, raggiungendo la richiesta della società giallorossa.

Situazione dunque in divenire, con Zaniolo conteso da Juventus e Milan: in questa stagione ha collezionato, al netto degli infortuni, 14 presenze con 2 gol e 3 assist vincenti tra campionato e coppe.