Vuole andare via: stavolta il Milan lo prende davvero

Gennaio è sempre più vicino e la sosta per i Mondiali potrebbe favorire alcune trattative per le squadre di Serie A

Di giocatori insoddisfatti nelle squadre di tutta Europa ce ne sono in grande quantità. Il Milan è alla costante ricerca di una tassello in più per completare la sua rosa ed ambire a traguardi importanti e costanti.

Lo Scudetto della scorsa stagione ovviamente è un grande traguardo, ma la dirigenza vuole dare continuità ai grandi risultati fin qui ottenuti. Pioli non può che essere felice, perché sta per arrivare un grande colpo dalla Spagna a un costo scontato rispetto a due anni fa.

Correa dice addio all’Atletico, Pioli pronto ad accoglierlo

A 27 anni e con 7 anni di carriera all’Atletico Madrid, Angel Correa ha deciso di dare una svolta alla sua carriera e, soprattutto, di mettere fine all’avventura madrilena. Con Simeone il ragazzo non è riuscito a trovare lo spazio che gli spetta e per questo gli è stata preclusa la convocazione nella nazionale argentina per la Coppa Del Mondo in Qatar. Ovviamente l’ala destra è piuttosto risentita da questo risvolto e adduce le maggiori cause proprio a Simeone. Il Milan è alla ricerca di un esterno e Correa sembra proprio il profilo giusto, anche perché i colchoneros sono in crisi economica e si accontenterebbero di 25 milioni per salutare Correa. L’argentino è valutato circa 40 milioni ma la dirigenza di Madrid è disposta a dimezzare le richieste pur di liberarsi del suo ingaggio. Non è da sottovalutare però l’ipotesi di un prestito con diritto od obbligo condizionato già a gennaio. I rossoneri sono alla finestra e aspettano il momento giusto per affondare il colpo, d’altra parte il sogno di un secondo scudetto non è tramontato e per stare dietro al Napoli servono dei nuovi innesti, nonché di qualità. Sono attesi aggiornamenti durante la sosta.