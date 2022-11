Luis Enrique, niente Juventus: in Premier con Chiesa

Il futuro di Allegri e Inzaghi è in bilico: arriva un’importante novità sulla prossima squadra di Luis Enrique



Non è stata una stagione esaltante, fino a questo momento, per Juventus ed Inter. Il Napoli sta strapazzando tutti, con un primo posto meritato in Serie A e le big abituate a dominare che, invece, sono costrette a inseguire. Per questo, a giugno, le panchine delle due big con ogni probabilità cambieranno guida tecnica.

L’addio di Allegri è solo questione di tempo, Simone Inzaghi resta sotto osservazione ed il suo futuro è strettamente legato ai risultati. In tal senso, per la caccia all’erede, il nome di Luis Enrique pare allontanarsi: può finire in Inghilterra insieme a Chiesa.

Chiesa segue Luis Enrique: futuro inglese

Luis Enrique, Commissario tecnico della Spagna, è pronto a lasciare la Nazionale iberica per tornare alla guida di un club. L’ex romanista è stato accostato con forza all’Atletico Madrid per il post Simeone, con il ‘Cholo’ come nome molto caldo per rimpiazzare Inzaghi all’Inter: un ritorno che resta in piedi, anche se adesso su Luis Enrique vi sarebbe il ritorno di fiamma di un’altra big. Secondo quanto riferito da ‘Todofichajes.com’, il Manchester United dopo un primo rifiuto nei mesi scorsi (i no di Luis Enrique prima e Lopetegui poi hanno portato i ‘Red Devils’ a puntare su ten Hag) si sarebbe deciso a tornare alla carica per l’ex romanista.

Una pessima notizia per la Juventus che ha ormai da tempo puntato lo spagnolo come profilo perfetto per rilanciare il progetto bianconero, dando il benservito ad Allegri. Da Manchester, infatti, filtra la volontà di salutare ten Hag: si era pensato già a novembre, durante la sosta per il Mondiale in Qatar. Adesso, però, è molto probabile che l’olandese finisca la stagione per poi lasciare spazio proprio a Luis Enrique da giugno. Ma le brutte notizie per i bianconeri non finiscono qui, visto che l’allenatore spagnolo è un grandissimo estimatore di Federico Chiesa e lo vorrebbe allenare proprio all’Old Trafford.

Una prima richiesta da sogno per il post ten Hag, con la Juventus che valuta Chiesa non meno di 100 milioni di euro.