Conte fa tremare l’Inter: a zero al Tottenham

Dall’Inter al Tottenham, Conte ci sta pensando e lavora al colpo a zero: adesso dipende tutto dal club nerazzurro

Antonio Conte è in scadenza a giugno con il Tottenham ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Premier League. Il club londinese spinge per il rinnovo dell’ex Commissario tecnico, attualmente quarto in Premier League.

Gli ‘Spurs’ sono soddisfatti del lavoro di Conte che, in caso di prolungamento e permanenza in Inghilterra, avrebbe già in mente un grande colpo a zero la prossima sessione estiva di calciomercato.

Conte vuole Dzeko: la decisione del bomber

Occhi in casa Inter dove il nome di Edin Dzeko, è chiaro da tempo, piace tantissimo all’allenatore leccese. Il centravanti bosniaco compirà 37 anni il prossimo marzo ed i discorsi su un eventuale rinnovo con l’Inter non sono ancora entrati nel vivo. Conte vede in Dzeko il perfetto sostituto di Harry Kane: un vice, e non solo, di assoluto valore per il bomber inglese.

La priorità di Dzeko è però ancora l’Inter: ma l’eventualità che i nerazzurri decidano di salutarlo a zero la prossima estate resta più che concreta. Vi sarebbero già stati messaggi e telefonate per convincere la punta a fare ritorno in Premier League, ma Dzeko attende segnali dalla dirigenza interista: Conte rimane alla finestra per la punta classe 1986.

Dzeko, in questa stagione, ha collezionato già 20 presenze con 7 gol e 4 assist vincenti.