Allegri non si ferma più: colpo in Serie A per la difesa

La Juventus di Massimiliano Allegri avrebbe messo nel mirino Roger Ibanez, difensore centrale della Roma di Josè Mourinho: le ultimissime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri ora sembra essere davvero tornata. I bianconeri, nonostante un inizio di stagione decisamente non esaltante, sembrano aver ritrovato tutto quello smalto e, soprattutto, quei risultati che erano mancati nelle prime uscite di quest’anno.

In Champions League il cammino è stato fallimentare con l’eliminazione addirittura ai gironi con ben 5 partite perse in 6 incontri, ma in Serie A Allegri sta tenendo la barra dritta e, nella serata di ieri al Bentegodi, è arrivata la quinta vittoria consecutiva che ha mantenuto la Vecchia Signora a dieci punti dal lontanissimo Napoli, ma soprattutto a due lunghezze dal Milan campione d’Italia in carica di Stefano Pioli. Nonostante ciò, i problemi restano ancora in casa Juventus soprattutto in due situazioni: la costruzione del gioco e la parte sinistra del reparto difensivo. In merito alla prima questione, ormai parliamo di un marchio di fabbrica dell’allenatore livornese, ma per la seconda la soluzione potrebbe arrivare dalla prossima estate di calciomercato.

Calciomercato Juventus, occhi in Serie A per aggiustare la difesa

La Juventus di Massimiliano Allegri, visti i problemi in difesa, potrebbe pensare ad una soluzione dal campionato italiano di Serie A per rinforzare il reparto. Nel mirino potrebbe tornare il profilo di Roger Ibanez, braccetto di sinistra della Roma di Josè Mourinho. Il protagonista in negativo del derby della Capitale si sta comunque affermando come uno dei migliori in Italia nel suo ruolo ed ha una valutazione di circa 20-25 milioni di euro. Visto il contratto in scadenza di Alex Sandro, la Juventus potrebbe optare proprio sull’ex Atalanta per avere un jolly difensivo da utilizzare sia nella linea a quattro che in quella a tre, dove sta disputando la maggior parte dei suoi minuti in questa stagione.