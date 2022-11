Allegri nei guai: saltano la sfida di Verona

Due assenze pesanti per la Juventus contro il Verona: Allegri non convoca Federico Chiesa e Dusan Vlahovic

Assenti i due golden boy della Juventus per la sfida sul campo dell’Hellas Verona: i motivi della scelta di Massimiliano Allegri.

La Juventus a Verona senza Chiesa e Vlahovic: terzo stop di fila in campionato per l’attaccante serbo, alle prese con un problema al pube. Federico Chiesa, invece, aveva fatto il suo debutto in campionato nel vittorioso posticipo con l’Inter, ma non farà parte del gruppo bianconero che scenderà in campo al ‘Bentegodi’ di Verona.

📋 I convocati per la trasferta di Verona ⚪⚫ pic.twitter.com/a8eXD2I9oO — JuventusFC (@juventusfc) November 9, 2022

Dunque, l’assenza di Dusan Vlahovic sorprende relativamente: il suo rientro potrebbe avvenire direttamente a gennaio. Non ci si attendeva, invece, l’esclusione dall’elenco dei convocati di Federico Chiesa, tornato da un lungo infortunio appena pochi giorni fa. Ne aveva parlato in conferenza stampa Massimiliano Allegri, spiegando che Vlahovic “soffre di una infiammazione al pube, vedremo per domenica contro la Lazio”.

Verona – Juventus, out Chiesa e Vlahovic

In merito alla situazione di Federico Chiesa, invece, Allegri aveva spiegato: “Finché non trova stabilità ha dei fastidi al ginocchio. Fa tutto parte del percorso rieducativo in campo“. Non un problema, ma sicuramente un piccolo stop per Chiesa, appena rientrato dopo un lunghissimo stop di oltre nove mesi dopo la rottura del crociato.

Per la gara del Bentegodi, dunque, Allegri ha convocato: Szczesny, Bremer, Locatelli, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Milik, Gatti, Kostic, Kean, Bonucci, Miretti, Di Maria, Pinsoglio, Rugani, Rabiot, Soulé, Paredes, Perin, Fagioli.