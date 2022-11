Il Milan ne ha bisogno: sfida all’Inter per un grande deluso Mondiale

Brusca frenata per il Milan che pareggia in casa della Cremonese complicandosi notevolmente la vita in vista del prosieguo del torneo. Intanto De Ketelaere stecca ancora e potrebbero arrivare riflessioni in entrata per la prossima estate

Frenata esterna per il Milan che ieri sera ha pareggiato per 0-0 in casa della Cremonese, consentendo così al Napoli di allungare in classifica. La situazione si fa quindi più complessa e per i rossoneri si tratta del quarto punto sugli ultimi nove a disposizione per un andamento nelle ultime tre partite che ha visto Leao e soci portare a casa una sconfitta, una vittoria ed un pari. Troppo poco in questo momento della stagione che andrà a precedere la lunga sosta dovuta al Mondiale.

Dalla trasferta contro i grigiorossi emerge ancora una volta l’ennesima bocciatura per Charles De Ketelaere, fuori dall’undici titolare di Pioli e poi coinvolto nella ripresa per provare a vincere la sfida. Ingresso però totalmente sbagliato per il belga che stecca nuovamente, alimentando i malumori intorno al suo acquisto e al suo rendimento.

Calciomercato Milan, De Ketelaere delude ancora ed è sotto osservazione: Lo Celso suggestione per il futuro

Diciotto presenze complessive con un solo assist e nessun gol, senza dimenticare le tantissime panchine iniziali: l’annata di De Ketelaere non ha fatto vedere fin qui alcuni sprazzo positivo ed ora la pressione inizia a salire. Il giovane belga passa quindi sotto osservazione fino a fine stagione sperando in una ripresa nei prossimi mesi che possa giustificare l’ampia spesa fatta per acquistarlo.

Senza qualche segnale importante, e vista anche la situazione contrattuale di Brahim Diaz che è a Milano in prestito con riscatto e controriscatto, per la prossima estate il Milan potrebbe dover cercare di nuovo un centrocampista offensivo. In questo senso un vecchio pallino della Serie A come Giovani Lo Celso, che fino a giugno sarà in prestito al Villarreal, potrebbe essere un profilo intrigante. L’argentino, che in passato era stato anche accostato all’Inter, salterà il Mondiale ed è quindi uno dei grandi delusi per infortunio. Il classe 1996 al termine della stagione inoltre dovrà nuovamente decidere il proprio futuro e potrebbe tornare ad essere uomo mercato buono anche per la Serie A.