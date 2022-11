Allegri pesca da Conte: ecco il nuovo arrivo in casa Juventus

La Juventus di Massimiliano Allegri avrebbe messo gli occhi su Davinson Sanchez, difensore centrale del Tottenham di Conte: le ultimissime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri è al lavoro in vista della prossima finestra invernale di calciomercato.

I bianconeri, che hanno avuto decisamente una falsa partenza nel campionato italiano di Serie A, sembrano aver ritrovato la strada giusta con quattro vittorie consecutive nella massima competizione tricolore, l’ultima, di prestigio, contro l’Inter di Simone Inzaghi, altra squadra in grande difficoltà nonostante le aspettative estive. In Champions League lo score è decisamente differente, la Juventus ha concluso il gironcino al terzo posto con, alle spalle, soltanto il Maccabi Haifa ed un tabellino che recita addirittura cinque sconfitte un sei gare, un ruolino di marcia terribile per la Vecchia Signora che, nella seconda parte della stagione, dovrà riscattarsi in Europa League e continuare la scalata in Serie A. Per fare questo, la Juventus potrebbe tornare a muoversi in entrata in sede di calciomercato, in particolare in difesa e occhio ad un nome che arriverebbe dal Tottenham di Antonio Conte, manager italiano.

Calciomercato Juventus, occhi in casa Conte per la difesa

La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe, per la difesa, tuffarsi sul profilo di Davinson Sanchez, centrale del Tottenham di Antonio Conte. Il giocatore colombiano, valutato circa 25 milioni di euro, è in scadenza di contratto nel 2024 con gli Spurs e sarebbe il nome ideale per la Vecchia Signora soprattutto per un motivo: la duttilità nell’agire sulla linea del reparto difensivo. L’originario di Caloto può infatti muoversi sia come centrale di una difesa a quattro, sia come braccetto o in mezzo all’interno di una linea a tre. Insomma, un calciatore tuttofare che farebbe davvero al caso della Juventus di Allegri a caccia di certezze nella seconda parte della stagione.