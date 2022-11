HIGHLIGHTS | Il Napoli batte l’Empoli. Pareggio tra Spezia e Udinese

Napoli-Empoli e Spezia-Udinese hanno aperto le danze della 14a giornata di Serie A

Al Picco la partita tra lo Spezia e i friulani dell’Udinese è sta piena di occasioni, soprattutto per i padroni di casa che con Verde e Ampadu hanno messo in serie difficoltà i bianconeri. Il match infatti si sblocca proprio in favore dei padroni di casa, che con Reca trovano il vantaggio al 33′.

I liguri hanno solo dieci minuti per godersi il vantaggio, infatti al 43′ è Lovric a rimettere la situazione in pareggio per l’Udinese. Da segnalare, al 20′, il goal annullato a Success (U) per un fuorigioco.

Napoli-Empoli 2-0, Lozano la sblocca di rigore

Al Diego Armando Maradona il Napoli fa una partita sofferta e riesce a trovare il vantaggio solo al 69′ grazie al rigore trasformato da Lozano. Sta di fatto che l’Empoli non conclude in porta neanche una volta e contro i primi in classifica questo risulta come una sentenza, infatti al minuto 88 i partenopei riescono a raddoppiare grazie al goal di Zielinski. L’Empoli, complice l’espulsione di Luperto, non è riuscita a resistere alle offensive del Napoli, che si conferma la squadra più in forma del campionato. Al netto di una partita sofferta i padroni di casa concludono il match con 18 tiri e un convincente 74% di possesso palla. I toscani l’hanno buttata molto sull’aggressività, ma a nulla è servito questo approccio.

A breve arriveranno gli highlights delle partita