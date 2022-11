La nuova Juve che (ri)parte da Marotta: c’è già il nome dell’erede di Allegri

L’Amministratore delegato dell’Inter ha un contratto in scadenza nel 2024, ma Elkann può convincerlo ad andarsene alla fine di questa stagione. Dalla Premier il nuovo tecnico

È molto probabile che a fine stagione Allegri dica addio alla Juventus. Prima o insieme a lui Andrea Agnelli, anche se qui mettiamo un forse grosso quanto un palazzo. La volontà di Exor, di John Elkann è far fuori il cugino anche se un Agnelli non si può licenziare ma solo spostare altrove. Magari in Ferrari, un sogno che il presidente bianconero culla da anni.

Poi, però, la Juve a chi? Lo stesso John Elkann potrebbe diventare il nuovo numero uno del club, oppure un suo uomo di fiducia. Non da escludere una scelta di popolo, la ‘Bandiera’ alla Del Piero, con sotto un manager forte e più esperto di calcio di Arrivabene, messo là comunque da John. In tal senso non è impossibile del tutto il clamoroso ritorno di Beppe Marotta, tra i protagonisti del grande ciclo degli Scudetti poi cacciato in malo modo da Agnelli poiché gli faceva ombra. Si diceva, la Juve di Marotta più che la Juve di Agnelli, la cui rivoluzione dei 40enni – con dentro l’icona Cristiano Ronaldo – è risultata poi totalmente fallimentare sotto l’aspetto sportivo e, soprattutto, economico. Ricordiamo che l’ultimo bilancio ha registrato un passivo di 250 milioni, e a proposito di bilanci è in corso una inchiesta della Procura di Torino che parte dalle plusvalenze fino a sfociare in ambiti potenzialmente più ‘rischiosi’ per il management juventino.

Tornando a Marotta, è chiaro che un eventuale ‘corteggiamento’ di Elkann potrebbe farlo vacillare, indurlo insomma a interrompere in anticipo l’esperienza alla corte di Suning nonostante il contratto in scadenza 2024 con l’Inter, avversaria di Allegri e soci stasera all’Allianz Stadium. Si tratterebbe di un ritorno con la possibilità di avere maggiori ‘poteri’.

Calciomercato Juventus, erede Allegri: De Zerbi la scelta di Marotta

Il primissimo compito di Marotta sarebbe la scelta del nuovo allenatore. L’attuale CEO interista potrebbe optare per Roberto De Zerbi, ora in Premier alla guida del Brighton ma ovviamente pronto a far ritorno in Italia qualora chiamasse una big. Il bresciano è molto stimato dal dirigente di Varese e probabilmente rappresenterebbe l’uomo ideale per rilanciare l’immagine sportiva della Juve e valorizzare al massimo i giovani talenti della rosa.