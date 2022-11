Dall’Inter alla Juventus: 20 milioni e risposta immediata

Le strade della Juventus e dell’Inter si intrecciano anche sul fronte calciomercato: offrono il calciatore nerazzurro al club bianconero

L’ennesimo Derby d’Italia fra Juventus e Inter è ormai questione di ore. Stasera, dopo la stracittadina romana, assisteremo al faccia a faccia più atteso di questa scoppiettante tredicesima giornata. È in assoluto il match più significativo dell’intero campionato di Serie A, vista la storica rivalità che caratterizza bianconeri e nerazzurri.

Entrambe, inoltre, hanno bisogno di raccogliere più punti possibili in campionato, al fine di recuperare il terreno perso. Quindi, c’è ovviamente un discorso legato alla classifica da tenere bene in considerazione. Al di là di cosa significhi per entrambe, ogni qual volta che accade, la vittoria in sé per sé in questa specifica occasione. Ma, come spesso accade, la Juve e l’Inter superano le tematiche inerenti al campo, andandosi ad intrecciare in ambito di calciomercato.

In tal senso, attenzione a Robin Gosens: l’esterno tedesco, dal suo approdo a Milano, non è riuscito a lasciare il segno, anche e soprattutto a causa dei suoi reiterati problemi fisici. Ormai Federico Dimarco è una certezza per Inzaghi su quella fascia, di conseguenza non è da escludere che l’ex Atalanta cambi aria già a gennaio.

Calciomercato, Gosens offerto anche alla Juve: secco no dell’Inter

Ecco che il classe ’94 sarebbe stato offerto – tra gli altri club – proprio alla ‘Vecchia Signora’ targata Allegri, che avanzerebbe un’offerta di prestito con diritto di riscatto da 20 milioni di euro. Marotta, dal canto suo, non intende prendere in considerazione tale proposta. Dunque, il passaggio alla Juve di Gosens appare alquanto complicato. Da capire, a questo punto, quale sarà il futuro dell’esterno, che vanta diversi estimatori in Bundesliga tra cui il Bayer Leverkusen.