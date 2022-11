“C’è l’accordo”: il post Di Maria parla portoghese

La Juventus è pronta a cogliere l’occasione giusta per sostituire Angel Di Maria: ecco il colpo dal top club

In attesa di scendere in campo per uno dei match più importanti e sentiti dell’anno, la Juventus non smette di pensare a quelle che saranno le operazioni di calciomercato da portare avanti, tra gennaio e giugno.

Diverse le priorità nella rosa allenata da Massimiliano Allegri e che fino a questo momento ha decisamente deluso le aspettative. Una su tutte, visto il contratto in scadenza a giugno, la sostituzione di Angel Di Maria.

Addio Di Maria: erede dalla Premier

L’impatto dell’argentino non è stato sempre devastante, ha giocato poco a causa degli infortuni e le recenti dichiarazioni sulla sua voglia di tornare in Argentina non hanno fatto altro che buttare benzina sul fuoco. Ecco perchè per raccogliere l’eredità del ‘Fideo’, da giugno, l’occasione giusta può arrivare direttamente dalla Premier League. Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’, l’Arsenal sarebbe in pole position per la firma di un nuovo gioiello. Si tratta di Mykhaylo Mudryk, attaccante dello Shakhtar Donetsk. Il 21enne ucraino ha stupito un pò tutti in Champions League e pare che adesso il club inglese sia pronto ad offrire una cifra di 50-60 milioni di euro per regalare ad Arteta il talento, con il quale vi sarebbe un accordo di massima sin dalla scorsa estate.

E in questo intreccio la Juventus potrebbe, come detto, approfittarne: perchè Mudryk nello scacchiere tattico del tecnico spagnolo prenderebbe il posto di Gabriel Martinelli. Il 21enne brasiliano è in scadenza nel 2024 (l’Arsenal ha un’opzione per allungare di un’ulteriore stagione) e potrebbe dunque partire durante il prossimo mercato estivo.

Martinelli, 5 reti e 2 assist in 17 presenze stagionali, può dunque essere il prossimo grande colpo della ‘Vecchia Signora’: il post Di Maria ha già un volto.