L’Inter trova l’erede di Skriniar: mirino in casa Mourinho

Il futuro di Milan Skriniar potrebbe essere lontano dall’Inter e i nerazzurri hanno già trovato il sostituto tra le fila di Mourinho

Il grande giorno è arrivato, oggi l’Inter affronterà la Juventus nel tanto atteso derby d’Italia. Prima di questo, alle 18, l’altro big match di giornata sarà il derby della capitale tra Roma e Lazio. Proprio tra due di queste protagoniste di giornata potrebbero incrociarsi le strade del calciomercato.

L’Inter inizia a lavorare per il futuro cercando il possibile erede di Milan Skriniar, vista la situazione contrattuale del centrale slovacco e il continuo interesse del Psg. L’erede potrebbe arrivare proprio dalla Roma.

Calciomercato Inter, addio Skriniar: Ibanez l’erede

Milan Skriniar e l’Inter sembrano sempre più vicini a dirsi addio. Il difensore slovacco ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e per ora il rinnovo non è arrivato. Inevitabilmente su di lui hanno messo gli occhi diversi top club europei, in particolare il Psg, che già l’estate scorsa ha provato a portarlo in Francia.

Così l’Inter inizia a pensare al dopo Skriniar cercando l’erede per la difesa. Il mirino dei nerazzurri potrebbe puntare in direzione Roma, precisamente su Roger Ibanez. Il difensore brasiliano è cresciuto molto nelle ultime stagioni, tanto da conquistare la convocazione in Nazionale e sperare di partire per il Mondiale in Qatar col suo Brasile. Dunque ‘scippo’ in casa dell’ex Mourinho nei piani dell’Inter.