Simeone si prende il gioiello: Allegri si consola con l’ex Inter

L’affondo del tecnico argentino sul gioiello seguito dalla Juve porta con sè anche un ‘risarcimento’ per Max Allegri

ll pessimo avvio di stagione dell’Atletico Madrid – finito ultimo nel girone di Champions e distante già 9 punti dal Real capolista il Liga – ha scatenato profonde riflessioni nella dirigenza del club colchonero. Scartata a priori l’idea di un esonero del tecnico Simeone, che costa qualcosa come 24 milioni netti annui alla società, l’unico modo per raddrizzare la barca è investire sul mercato. Ancora.

Il primo obiettivo, come riferisce il portale spagnolo ElGoldigital, si chiama ora Davide Frattesi, il gioiello del Sassuolo inseguito a lungo dall’Inter già dai primi mesi del 2022 e poi rimasto in Emilia. Dopo aver ascoltato le proposte di Tiago Pinto, Dg della Roma, Giovanni Carnevali ha dato udienza anche ai sondaggi esplorativi della Juventus, tornata con forza sul giovane talento.

Simeone si prende Frattesi ma libera Kondogbia

Come riferisce il portale iberico, Simeone ha deciso che si può fare a meno di Geoffrey Kondogbia, il centrocampista già visto in Italia con la maglia dell’Inter dal 2015 al 2017. L’idea è quella di incassare un piccolo gruzzolo dalla cessione del francese, per poi portare l’assalto a Frattesi, per la cui cessione il Dg del Sassuolo non si accontenta di meno di 30 milioni. La Juve, che pensava di trattare il giocatore anche sulla base di contropartite tecniche, resterebbe a bocca asciutta. Ma c’è un piano di riserva. Che passa proprio dalle strategie del Cholo Simeone.

Appurato che per il centrocampista romano l’Atletico diventa ora il grande favorito, lo stesso club spagnolo, per i motivi sopra esposti, darà il via libera per la cessione di Kondogbia ai bianconeri. Il transalpino è sì profilo diverso rispetto a Frattesi, ma comunque rappresentava e rappresenta uno dei papabili per la nuova linea mediana della Juve da gennaio. Una sorta di ‘risarcimento’, dunque, per aver visto sfumare l’arrivo del talento romano alla Continassa.