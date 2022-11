Il Milan non si fa scrupoli: Juve sotto pressione

Il Milan non si fa scrupoli e mette nel mirino un giocatore su cui la Juventus deve ancora decidere se procedere col riscatto o meno

Nel calciomercato tutto è lecito, anche sgambetti improvvisi tra i club. In casa Milan si inizia già a lavorare per il futuro cercando possibili rinforzi per la rosa di Stefano Pioli, che ha ancora qualche lacuna importante. In particolare al Milan servirebbe un bomber in più viste le condizioni di Zlatan Ibrahimovic e un Olivier Giroud che ha dimostrato di non poter giocare sempre.

Certo ci sarebbe ancora Divock Origi, che per ora non ha inciso molto. Così i rossoneri potrebbero aver messo nel mirino un giocatore della Juventus, mettendo pressione ai bianconeri sul riscatto.

Calciomercato Milan, Milik nel mirino: si osserva la situazione riscatto

Uno dei colpi last minute della Juventus è stato Arkadiusz Milik, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Marsiglia. Il bomber polacco ha avuto un buon impatto nella rosa bianconera, segnando gol importanti pur partendo spesso dalla panchina.

Sul suo futuro la Juventus ancora non ha preso una decisione definitiva, così mentre i bianconeri ragionano sul riscatto a inserirsi potrebbe essere il Milan. Infatti i rossoneri avrebbero bisogno di un attaccante in più e per questo motivo potrebbe osservare con interesse la situazione riscatto di Milik e inserirsi nel caso in cui non venisse attuato.