Clamoroso Juric, in Premier League con lo juventino

Ivan Juric ha saputo ritagliarsi un ruolo di spicco in Serie A dopo le ultime stagioni tra Verona e Torino

Il tecnico ha fatto molto bene sulla panchina del Verona fino al 2021 e poi su quella del Torino, dove è ancora solidamente a macinare gioco.

Juric è sempre stato considerato uno degli allenatori della nuova generazione in grado di proporre un bel calcio, fatto di fisico e mentalità, infatti il suo Torino è attualmente nono in classifica e ha perso 5 partite, ma se consideriamo che 4 di esse sono arrivate contro le big (Juve, Napoli, Atalanta, Inter), il ruolino del croato è più che dignitoso. Non ci sono solo squadre italiane interessate a Juric, infatti dalla Premier arrivano rumors che non piaceranno ai tifosi granata.

Nottingham su Juric e McKennie

Come riportato da TuttoSport il Nottingham Forest sarebbe intenzionato ad accaparrarsi le prestazioni di Ivan Juric, il quale ha il contratto in scadenza con il Torino nel 2024. E’ noto quanto il tecnico croato ami pensare al calcio e al suo Torino, piuttosto che a noiose pratiche contrattuali e burocratiche, fatto sta che la squadra di Premier starebbe per affondare il colpo, o quantomeno sondare le volontà del mister.

Il Nottingham Forest non se la sta passando bene e dopo la cinquina subita contro l’Arsenal la sua ultima posizione in classifica è rimasta invariata. La dirigenza però, secondo altre indiscrezioni, pare intenzionata a dare una scossa all’ambiente infatti oltre al nuovo allenatore, sembra essersi mossa anche per l’acquisto di Weston McKennie dalla Juventus. Lo statunitense non rientra nei piani di Allegri, anche se in 16 partite ha messo a segno 3 goal e 1 assist. McKennie è valutato 25 milioni di euro e il suo contratto ha una scadenza fissata al 2025. Indubbiamente l’accoppiata Juric-McKennie garantirebbe quel qualcosa in più al Nottingham Forest.