Highlights | Serie A, Empoli di misura con Baldanzi: Salernitana-Cremonese 2-2 infuocato

Nel pomeriggio di Serie A l’Empoli batte il Sassuolo 1-0 col gol di Baldanzi, mentre si fermano sul 2-2 Salernitana e Cremonese

Un pomeriggio infuocato per aprire la tredicesima giornata di Serie A. In campo due match alle 15, Empoli-Sassuolo e Salernitana-Cremonese. Al Castellani a riuscire a strappare una vittoria di misura sono i padroni di casa grazie al gol di Baldanzi che supera Consigli nel primo tempo.

Il Sassuolo prova a reagire e sfiora il pareggio nei minuti finali con un colpo di testa che termina di poco alto sopra la traversa. Tra Salernitana e Cremonese il match invece è molto più spettacolare con quattro gol.

Salernitana-Cremonese 2-2, Sepe non basta e gli ospiti la pareggiano nel finale

Un pareggio spettacolare quello tra Salernitana e Cremonese, match terminato 2-2. Porta avanti i granata il bomber Piatek che sfrutta un pallone rimasto in area e lo mette in rete. Pareggio immediato di Okereke, che ci mette meno di dieci minuti a rimettere tutto in equilibrio. Verso il finale di fine primo tempo arriva il nuovo vantaggio della Salernitana con Coulibaly che sfrutta l’assist di Candreva e fa 2-1. Nella ripresa la Cremonese spinge molto e conquista un calcio di rigore su fallo di Fazio al novantesimo. Sepe para il rigore di Ciofani ma va ripetuto per interferenza in area. Il portiere della Salernitana para nuovamente ma Ciofani sulla respinta fa 2-2. A breve saranno disponibili gli highlights dei match.