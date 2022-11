Conte lo prende dall’Inter: ecco il colpo Champions

Antonio Conte, manager del Tottenham, avrebbe messo nel mirino Denzel Dumfries, esterno destro dell’Inter di Simone Inzaghi: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

Con una rocambolesca vittoria negli ultimi secondi, Antonio Conte e il suo Tottenham si sono assicurati la vittoria del gironcino di Champions League.

Gli Spurs, che hanno perso un po’ di terreno dal vertice in Premier League, sono riusciti a centrare un obiettivo molto importante in Europa ed ora, agli ottavi di finale, c’è la possibilità di incontrare l’Inter di Simone Inzaghi, il tecnico che ha ereditato la squadra portata dall’allenatore leccese alla vittoria dello Scudetto nel 2021. Potrebbe essere una sorta di derby molto affascinante per entrambe le squadre e la possibilità che ciò si verifichi non è bassa, di poco inferiore al 20% in quelli che saranno i sorteggi che si terranno lunedì alle ore 12. L’Inter di Inzaghi spera di avere una pescata un po’ più favorevole rispetto a quanto avvenuto nei gironi, dove la Beneamata ha beccato due top club del calcio europeo, il Bayern Monaco, che si è piazzato al primo posto, ed il Barcellona di Xavi, retrocesso in Europa League dopo una super doppia prestazione della squadra del tecnico ex Lazio.

Calciomercato Inter, Conte guarda in casa nerazzurra

Antonio Conte nel frattempo, in vista della finestra invernale di calciomercato, avrebbe messo nel mirino Denzel Dumfries, esterno destro olandese dell’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri valutano l’ex PSV circa 40 milioni di euro, ma attenzione alla possibile richiesta di una contropartita. La dirigenza della Beneamata infatti, nelle scorse stagioni, aveva seguito con molta attenzione il profilo di Emerson Royal, allora in Spagna ed ora proprio al Tottenham di Conte. L’uscita del brasiliano però non sembra, almeno per il momento, essere nei piani degli Spurs vista la titolarità nelle gerarchie dell’allenatore leccese.