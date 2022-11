Il Milan si vendica del Barcellona: arriva gratis

Il Milan è tornato definitivamente alla ribalta in Champions League: ora pensa al super colpo, che duello col Barcellona

Novità importanti per quanto riguarda il futuro della compagine rossonera, che intende essere sempre più protagonista. Un lungo percorso di rinascita, ormai iniziato diverse stagioni fa: ora sono arrivati i primi successi con lo Scudetto vinto nella scorsa stagione e riconoscimenti importanti nella massima competizione europea riservata ai club.

Come svelato dal quotidiano sportivo spagnolo “Sport” Barcellona e Milan sono sulle tracce del centrocampista italo-brasiliano, Jorginho, che potrebbero così avere la meglio vista la scadenza contrattuale fissata al 30 giugno. Un succoso obiettivo di calciomercato in ottica futura per puntellare le rispettive rose a disposizione con un innesto di assoluto valore.

I due top club d’Europa sono così già al lavoro per chiedere ufficialmente informazioni importanti per quanto riguarda la firma contrattuale di Jorginho. Cresciuto calcisticamente in Italia, prima al Verona e poi al Napoli, è diventato un giocatore di fama internazionale anche grazie al successo agli Europei con l’Italia. Un centrocampista totale, che è migliorato nelle due fasi di gioco con un lungo percorso che è iniziato tanti anni fa ormai. La sua fortuna è stata quella di aver incontrato sulla sua strada un allenatore come Maurizio Sarri, che predilige da sempre un gioco armonico.

Milan, Jorginho il possibile regalo per Pioli

Il Barcellona vorrebbe così rinnovare la zona centrale di campo: Busquets può dire addio ai colori blaugrana dopo tanti anni da protagnista. Il primo nome della lista è proprio quello di Jorginho, che è diventato un giocatore di fama mondiale. Xavi avrebbe così scelto il suo profilo suggestivo, ma c’è così anche la forte concorrenza del Milan, che vorrebbe regalare un innesto di qualità a Stefano Pioli dopo aver superato alla grande il girone di Champions League. Il Barcellona vorrebbe subito arrivare alla firma a gennaio per il centrocampista del Chelsea, che potrebbe così trasferirsi già altrove visto il contratto in scadenza con i “Blues”.