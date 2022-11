Nuovo regalo per Allegri, arriva da Madrid

Nuovo regalo per Allegri da Madrid. La possibile occasione in vista del calciomercato invernale

“Siamo in Europa League, da domani voltiamo pagina per il campionato. Bisogna essere arrabbiati e riprendere subito lavoro e cammino. Da una parte c’è da essere soddisfatti per avere raggiunto l’Europa League, dall’altra arrabbiati perché non può passare questa eliminazione”.

Dopo la quinta sconfitta su sei nel girone di Champions League, Massimiliano Allegri ha commentato così la “retrocessione” in Europa League e ora guarda avanti: “Abbiamo avuto problematiche con gli infortuni, alcuni muscolari ma altri no, e non ci potevamo fare niente. Domenica sera abbiamo una partita difficile, contro la squadra più forte in Italia (l’Inter, ndr). Sicuramente sarà importante e delicata”. È andata peggio al ‘Cholo’ Simeone, con il suo Atletico Madrid addirittura quarto nel gruppo e fuori da tutte le competizioni europee, in un girone piuttosto modesto composto da Brugge, Leverkusen e Porto. In vista del calciomercato invernale, potrebbe così ripresentarsi un’importante occasione per la società bianconera.

Calciomercato Juve, Saul a gennaio: tutti i dettagli

Senza coppe europee, ci sarà ancora meno spazio nella seconda parte di stagione per Saul, già scaricato nella passata stagione dai ‘Colchoneros’ e ceduto in prestito al Chelsea. Il centrocampista spagnolo sta faticando a ritrovare la fiducia di Simeone e potrebbe nuovamente rappresentare un’occasione per la Juve. Saul rappresenterebbe un’importante jolly per Massimiliano Allegri, a costi contenuti e con l’Atletico aperto anche ad un possibile prestito. Staremo a vedere.