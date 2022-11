La Juve rivoluzione l’attacco: ecco il nuovo bomber

Il calciomercato della Juventus passerà dall’arrivo di un nuovo attaccante durante l’estate: Vlahovic e Milik non bastano più

L’inizio di stagione della Juventus è stato davvero deludente. Già fuori dai gironi della Champions League, la ‘Vecchia Signora’ è chiamata questa sera a giocarsi un posto per l’Europa League nell’ultimo big match contro il PSG. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e la strategia futura dei bianconeri è già molto chiara.

La dirigenza juventina ha intenzione di regalare all’allenatore della bianconero, che verosimilmente da giugno non sarà più Massimiliano Allegri, un nuovo bomber.

Juve, scelto il nuovo attaccante

Milik ha in parte fatto bene, Vlahovic più vicino alla bocciatura che ad una promozione: è quindi arrivato il tempo di un nuovo importante attaccante che prenda in mano le redini del reparto avanzato bianconero. E la Juventus non perde d’occhio il gioiello del Getafe, già accostato nei mesi scorsi: Enes Unal, come riportato da ‘Fichajes.net’. 4 gol e 2 assist vincenti nelle 12 apparizioni complessive con la squadra spagnola, sotto contratto fino al 30 giugno 2025 con il Getafe.

La società iberica non esclude l’addio e la Juventus, in tal senso, pare intenzionata ad approfittare della possibile apertura. Alle giuste condizioni, Unal può cambiare casacca al termine dell’attuale stagione. E la proposta ideale che dalla Spagna attendono sarebbe vicina ai 30 milioni di euro, per il talentuoso attaccante turco.

Situazione dunque in divenire, con Unal che può diventare una delle priorità della dirigenza del club di Andrea Agnelli per rinforzare l’attacco in vista della stagione 2023/24.