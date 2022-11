Agnelli ‘tradito’: Conte lascia la Juventus senza parole

Agnelli viene ‘tradito’ anche da Antonio Conte: la posizione del Tottenham in merito alla creazione della Superlega

Il tema della Superlega che per mesi è stato l’argomento calcistico principale, non è tramontato, nonostante si sia affievolito negli ultimi tempi.

Diversi top club si sono sganciati da progetto Superlega. Ad esempio il Tottenham, come riportato da ‘Football Insider’, si è rifiutata di esprimere se la propria posizione in merito alla creazione della Lega sia cambiata, dopo essersi sganciato dal progetto lo scorso aprile. Gli Spurs proprio nel mese di aprile avevano ufficializzato l’uscita dalla Superlega, attraverso un comunicato del presidente Daniel Levy.

Superlega: Agnelli ‘tradito’ anche da Conte

I tre club rimanenti della Superlega, Real Madrid, Barcellona e Juventus rimangono convinti che la creazione di una Lega chiusa e quindi il distacco dal resto dei club, sia l’unico modo per garantirsi un futuro finanziario e sostenibile, in un momento storico in cui dal punto di vista finanziario le squadre di calcio stanno vivendo uno dei periodi più difficili. Gli organizzatori della competizione, A22 Sports Management, hanno nominato un nuovo CEO nell’ex zar tedesco della televisione Berna Reichart e hanno preso di mira la campagna 2024-25 per rilanciare la Super League. Agnelli vede anche la fiducia della squadra di Conte venire meno. Anche il Tottenham ha preso una posizione in merito alla Superlega.