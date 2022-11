L’Inter ha trovato il nuovo difensore: tentativo immediato

L’Inter di Simone Inzaghi avrebbe messo nel mirino Koffi Djidji, difensore centrale del Torino di Ivan Juric: le ultimissime notizie di calciomercato sul campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, nella serata di ieri, è uscita sconfitta dal match dell’Allianz Arena contro il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann.

Nella passerella bavarese, le due squadre già qualificate agli ottavi di Champions si sono date battaglia in una gara molto equilibrata dove i nerazzurri hanno anche da recriminare soprattutto per la decisione, un po’ dubbia, del direttore di gara di non assegnare il calcio di rigore all’Inter per un fallo di mani di Mané sulla conclusione di Nicolò Barella. Insomma, la Beneamata sta viaggiando ora sia in campionato che in Europa e, nel prossimo turno di Serie A, dovrà sfidare la Juventus di Massimiliano Allegri in occasione di quella che sarà una gara da dentro o fuori. Chi non vince rischia di perdere il treno di testa, soprattutto dopo i tanti punti persi nelle prime giornate del torneo, basti pensare che l’Inter ha già collezionato quattro sconfitte in campionato.

Calciomercato Inter, occhi già a gennaio per un difensore

Nel frattempo, l’Inter non perde di vista il calciomercato e, di conseguenza, alcuni possibili colpi che potrebbero rinforzare la rosa sia a gennaio che nella prossima estate. Sul taccuino della Beneamata sarebbe finito il profilo di Koffi Djidji, difensore centrale del Torino di Ivan Juric che, nella gara dell’Olimpico Grande Torino, si è fatto beffe degli attaccanti del Milan mettendo anche a segno un gol pesantissimo. Nato in Francia, Djidji ha una valutazione di circa 8 milioni di euro e l’Inter potrebbe provare il colpo a gennaio, ma il Torino non vuole indietreggiare dal punto di vista delle richieste, ecco perché i nerazzurri potrebbero rimandare il tentativo in estate quando a Djidji scadrà il suo contratto con i granata.