Non solo Lukaku, Inzaghi spiazza: “Torna dopo il Mondiale”

Nella conferenza stampa alla vigilia di Bayern-Inter, il tecnico nerazzurro ha parlato anche dei numerosi infortunati in rosa

La giornata nerazzurra, già scossa dal comunicato ufficiale della società sulle condizioni di Romelu Lukaku, vittima di un altro stop, è vissuta anche sulla conferenza stampa di Simone Inzaghi, che ha parlato alla vigilia del match di Champions contro il Bayern Monaco. La squadra meneghina ha ormai staccato il pass per la qualifcazione, col secondo posto ormai blindato. Il match è utile solo per il prestigio e per, particolare non trascurabile, prendere consapevolezza dei prorpi mezzi a 5 giorni da Juventus-Inter.

“Rispetto alla gara di andata siamo messi meglio, è cresciuta la condizione dei singoli. Domani non conta per il girone, ma sarà una partita in un bellissimo stadio, contro una delle migliori d’Europa. Vogliamo fare una gara seria, organizzata, sapendo che ci saranno delle difficoltà, Troveremo una squadra molto molto forte, con una rosa profonda“, ha esordito il tecnico.

Simone Inzaghi fa il punto sugli infortunati: la rivelazione

Non potevano mancare le domande sullo stop di Big Rom e sul possibile recupero di Marcelo Brozovic, infortunatosi durante l’ultima sosta delle Nazionali, prima di Inter-Roma.

“Romelu ha avuto un problemino alla cicatrice, nella partita di sabato quando è entrato. C’è stato un comunicato da parte della società, dovrà rimanere a riposo qualche giorno e poi verrà rivalutato a fine settimana. È un rallentamento che non ci voleva, ci stava dando dentro tanto in questo periodo, speriamo di poterlo riutilizzare prima della sosta“.

“Brozovic speriamo che possa tornare domenica, poi si è fermato anche D’Ambrosio che non lo avremo fino a dopo la sosta“, ha aggiunto il tecnico nerazzurro.

Infine, una considerazione sul big-match di domenica all’Allianz Stadium: “Sappiamo che partita abbiamo domenica, qualcosa cambierò ma non troppo. Oggi abbiamo fatto qualcosa sul campo, ma non troppo. Secondo me la squadra sta dando ottime risposte“, ha concluso.