Inter al lavoro per il grande scambio: sorride anche la Roma

Con lo stop dei campionati per il mondiale, il calciomercato si appresta ad entrare nel vivo nelle prossime settimane.

Con i campionati che si apprestano allo stop per via dei mondiali in Qatar, le società sono pronte a gettarsi sul mercato che partirà tra due mesi. Sono molti i calciatori che nel mercato di gennaio potrebbero cambiare non solo maglia, ma anche campionato. Alcuni di loro, potrebbero cambiare dopo solo una stagione di militanza nell’attuale club.

E’ il caso di Robin Gosens che, arrivato dall’Atalanta per circa 25 milioni di euro lo scorso gennaio, dopo soli dodici mesi potrebbe lasciare definitivamente l’Inter e il campionato italiano. Sono molte le squadre interessate al suo acquisto, soprattutto i club della Bundesliga.

Gosens ai saluti: l’Inter propone uno scambio al Bayer Leverkusen

Uno dei club maggiormente interessati all’acquisto di Gosens è il Bayer Leverkusen. Il club tedesco è da tempo sul calciatore, che non ha mai nascosto il desiderio di approdare in Bundesliga. L’Inter, per questo motivo, starebbe pensando di inserire una contropartita nella trattativa. Stiamo parlando di Patrik Schick, attaccante classe 1996 ex Sampdoria e Roma. Il calciatore, autore di 16 presenze e 3 gol tra campionato e coppe, stuzzica e non poco la dirigenza nerazzurra, che vorrebbe provare a strapparlo ai tedeschi proprio in una trattativa che coinvolgerebbe anche l’ex Atalanta. Qualora la trattativa dovesse andare in porto, a beneficarne sarebbe anche la Roma, che detiene una percentuale sulla futura rivendita da parte del Leverkusen su Schick. Dopo solo un anno dal suo arrivo in nerazzurro, l’avventura di Gosens potrebbe essere giunta ai titoli di coda, con Inzaghi che potrebbe abbracciare un nuovo importante innesto per il reparto avanzato. A fare il tifo per il buon esito della trattativa c’è anche la Roma, che potrebbe investire i soldi provenienti dal Bayer Leverkusen per regalare a Mourinho qualche pedina importante per il proseguo della stagione.