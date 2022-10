Lukaku di nuovo ko, il comunicato UFFICIALE dell’Inter

Nuovo stop in vista per Romelu Lukaku, che si è sottoposto ad esami strumentali in mattinata: c’è la nota ufficiale dell’Inter

Era appena rientrato, e ora deve fermarsi di nuovo. Non c’è pace per Romelu Lukaku, il bomber nerazzurro tormentato da problemi fisici in questo inizio di stagione.

Dopo lo stop nell’allenamento mattutino della domenica, quello di preparazione in vista di Bayern Monaco-Inter, il belga ha effettuato dei controllipiù approfonditi. Che hanno evidenziato un problema, come riportato dal sito ufficiale dell’Inter.

Le condizioni di Lukaku: il comunicato dell’Inter

“Romelu Lukaku ha sostenuto esami clinico-strumentali questa mattina all’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Le condizioni del giocatore saranno rivalutate tra qualche giorno“, si legge nel comunicato del club meneghino.