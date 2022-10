La Roma scavalca la Juventus: Mourinho vuole il big

Duello di mercato tra Juventus e Roma per il big: i giallorossi sono in vantaggio

La 12a giornata di Serie A ha confermato l’ottimo momento di Inter e Napoli ma anche la brusca frenata di Milan e Lazio che hanno perso rispettivamente contro Torino e Salernitana.

La Juventus ha trovato tre punti preziosi e questa sera sarà la volta della Roma a Verona. Proprio i giallorossi i bianconeri hanno un obiettivo comune di mercato per l’estate. Si tratta di un big del centrocampo che sembra un pò ai margini del progetto tecnico del suo attuale club. Il giocatore in questione è Saul Niguez.

La Roma in vantaggio sulla Juve per Saul Niguez

Il centrocampista spagnolo era un perno dell’Atletico Madrid di Simeone fino a qualche anno fa ma ultimamente il suo destino è cambiato. L’anno scorso ha vissuto una stagione poco felice in prestito al Chelsea. In estate è ritornato ai colchoneros ma non riesce più a incidere come prima. Il classe ’94 è ancora a secco di reti, lui che in passato ha dimostrato di avere un buon feeling con il gol e in Liga ha giocato solo il 50% delle volte da titolare. Nonostante il contratto fino al 2026, Saul Niguez potrebbe essere ai saluti definitivi con l’Atletico Madrid, come sottolineato da ‘elgoldigital.com’.

Saul Niguez è conteso da due club di Serie A, Roma e Juventus ma i giallorossi sembrano essere in vantaggio sulla ‘Vecchia Signora’, vista la spinta di José Mourinho per arrivare allo spagnolo che ha una valutazione di circa 20-25 milioni di euro. L’Atletico sta valutando la possibilità di sacrificarlo per liberarsi di un ingaggio pesante.